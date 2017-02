Elo awer hätt ee vun den CFL genuch Garantien a Saache Sécherheet kritt. Et wieren zousätzlech Mesuren decidéiert ginn, heescht et am Communiqué. Eng verstäerkt Kontroll vun de Schinnen, méi Begleedung an den Zich an enger Sensibiliséierung fir de Sécherheetssystem Memor II +. Alles dat, ass der SNCF no, um Donneschdeg presentéiert ginn.



Den Ament ginn déi zwou Black Boxen vum Zuch nach ausgewäert. Eréischt wann déi Analyse ofgeschloss ass, kann eppes iwwert d'Ursaach vum Zuchaccident gesot ginn, bei deem jo eng Persoun gestuerwen an der zwou blesséiert gi waren.



PDF: Communiqué vun der SNCF