© afp

Zesumme mat der Universitéit vum Saarland an dem Fuerschungszenter Bozen konnten d'Fuerscher microRNA Moleküllen aus dem 5'300 Joer alen Ötzi isoléieren. Dës Molekülle spillen eng zentral Roll bei der Reguléierung vun DNA a sinn extrem stabil, dat heescht si sinn och nach iwwer laang Zäit noweisbar. Ma, dass se esou stabil sinn an och nach no iwwer 5.000 Joer isoléiert an analyséiert kënne ginn, war souguer fir d'Wëssenschaftler eng positiv Iwwerraschung.





Uni.lu Ötzi / Reportage Ben Eich



D'Extraktioun vun deene microRNA Molekülle war dann och net ganz einfach seet d'Dr. Stephanie Kreis, déi op der Uni Lëtzebuerg d'Moleküllen isoléiert huet.

Am Moment géing een ëm déi 2.000 microRNA kennen, esou d'Dr. Kreis. Am Ufank hätt een net gewosst, wéi vill microRNA am Ötzi wieren. Et wier ee sech och net sécher gewiescht, wéi vill een der no 5.400 Joer am Äis nach kéint feststellen.

Dobäi kënnt nach den Alter vum Ötzi, deen et de Fuerscher schwéier gemaach huet, fir d'Material z'analyséieren.

Et misst ee sech et wéi ganz aalt, brongt Lieder virstellen, esou d'Dr. Kreis. Esou géif et ausgesinn an esou géif et och richen. Wien den Ötzi schonn am Musée gesinn hätt, hätt dat och kënne feststellen. D'Stécker wieren och extrem haart. Et hätt ee vill missten experimentéieren, bis dass een d'RNA intakt erauskritt hätt, esou d'Dr. Kreis.

D'Team ronderëm Dr. Stephanie Kreis beschäftegt sech op der Uni Lëtzebuerg scho méi laang mat deene microRNA. D'Universitéit ass eent vun deenen eenzegen Instituter an der Groussregioun, dat mat microRNA schafft, dat virun allem an der Kriibstherapie.

Hir eigentlech Aarbecht géif awer draus bestoen, microRNA op hier Funktioun a Kriibszellen, haaptsächlech a Melanom-Zellen, ze ënnersichen. Do géif een erfuerschen, ob d'Muster vun de microRNA kënne verroden, ob e Patient eng aggressiv Form vun engem Melanom huet, ob d'Krankheet sech séier wäert ausbreeden an ob d'Patienten op verschidden Therapie wäerte reagéieren.

Och bei anere Krankheete kéinten dës microRNAen eng wichteg Roll spillen, sou d'Dr. Stephanie Kreis weider. An d'Nouvelle vun der Stabilitéit vun deene Moleküllen ass deemno fir d'Fuerschung am medezinesche Beräich ganz interessant, esou nach d'Wëssenschaftlerin.