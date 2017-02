Géint 22.40 Auer en Donneschdeg den Owend gouf den CISGM alarméiert, well an der Rue du Bocksberg en Auto gebrannt huet.

© CISGM

Eng Automobilistin war aus Direktioun Waasserbëlleg ënnerwee, wéi d'Bremse vun hirem Auto versot hunn. Si ass doropshin an e Feldwee gefuer an widder en aneren Auto geknuppt, deen do geparkt war.D'Fra konnt sech nach mat Zäiten aus dem Auto retten, nodeems dësen un d'Hale koum an direkt Feier gefaangen hat.Wéi d'Pompjeeën op der Plaz ukomm sinn, stoung den Auto komplett a Flamen. D'Feier konnt séier geläscht ginn. De Materialschued u béide Gefierer ass grouss.