Kontraproduktiv a vläicht geféierlech fir d'Baueren. Mat deene Wierder kritiséiert d'Bauerenzentral déi geplangten nei Regelung fir Gülle op d'Felder auszebréngen.

Den Nico Graf huet mat der Josiane Willems vun der Bauerenzentral geschwat.

AUDIO: Kritik vun der Bauerenzentral / Reportage Nico Graf



A si wiedert ferm géint dat, wat do geplangt wier. Technesch nennt sech dat eng Virverleeung vun der Spärfrist Gülle op d'Stécker ze sprëtzen, wëll soen, d'Gülle muss méi fréi ausbruecht ginn. An dat wier e Nonsens, explizéiert d'Josiane Willems. Gülle ass e Wirtschaftsdünger, dee gezielt op d'Planzen ausbruecht gëtt an de Buedem nach beräichert. Eng Virverleeung vun de Spärfriste wier dohier kontraproduktiv. Wann d'Gülle fréi muss ausgesat ginn, gëtt net méi alles vun de Planzen opgeholl, respektiv et ka vum Reen ausgewäsch ginn.

Conclusioun vun der Direktesch vun der Bauerenzentral: déi geplangte Regelung wier kontraproduktiv, souwuel fir d'Land, wéi fir d'Landwirtschaft, wéi och fir de Gewässerschutz. Fir d'Bauere gëtt et dann och geféierlech, well den Nitratgehalt riskéiert duerch d'Virverleeung an d'Luucht ze goen.

An nach eppes reegt d'Bauerenzentral op: et géif net richteg weidergoe mat der geplangter Plattform, fir méi landwirtschaftlech Produite vun hei an ëffentleche Kantinnen anzesetzen.





Kuerz a schlecht, de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen géif sech net genuch fir d'Baueren asetzen.