Recycling / Reportage Monique Kater



An der Stad gëtt schonn zolidd recycléiert, et gi gréng, brong a blo Poubellen, fir déi däischter Gro an d'Dreckstute vun der VDL, bezilt een elo e Krack méi.

Bei deenen Tute vum Stater Hygiènesdéngscht kritt een ugangs bal e Schlag, wann een de Präis gesäit. D'Geschäfter verkafe se am Pak vu 5 Tuten, 20 Euro kaschte se elo, dat duebelt! 4 Euro d'Tut, fir den normalen Offall, deen e Stot esou produzéiert lass ze ginn. Dat motivéiert. Do kritt ee Loscht op Recycling. Esou Tute keeft ee jo am Fong och just ausnahmsweis, wann den Dreckseemer voll ass an, explizéiert d'Viviane Loschetter, se wiere jorelaang net méi deier ginn. Et gëtt och en aneren, méi wéi logesche Grond, fir d'Präishausse.Dee Grond wier, dass ee wéilt de Plastik an d'Plastik-Tute vermeiden, esou d'Viviane Loschetter. Domatte wéilt een erreechen, dass d'Leit, déi déi bis elo geholl hunn, elo vläicht recycléieren oder probéieren, eng kleng gro Dreckskëscht ze kréien.D'Stater géinge wierklech hei gutt matschaffen, wësse wat wouhi muss oder däerf recycléiert ginn. Et ass wichteg, regelméisseg Flyeren an de Boîten an eng Offer vun all Zort Poubelle auszedeelen, respektiv d'gratis Siche komme vu Sperrmüll an der Stad, oder och vum Gréngs, dat net an de brongen Eemer gehéiert. All dëst wier néideg an awer géing een esou net jidder Mënsch erreechen. Fir déi gréng Stater Schäffe Viviane Loschetter léist de Bilan sech trotzdem méi wéi weisen.Et hätt een trotz allem 300.000 Leit an der Stad, déi géife schaffen an an d'Schoul kommen. Obwuel déi Leit net géifen zur Populatioun vun der Stad gehéieren, géif et manner Dreck ginn an der Stad.50% Recyclingstaux ass d'Zil. D'Stad wier op 42, wat feelt, léich eben am normalen däischter groe Dreckseemer. Dofir, wéi gesot, ass dee méi deier. D'Dëppe fir Glas, Pabeier wiere méi bëlleg, Bio war Pilotprojet. Mä och hei bezilt een elo fir d'Joer déi kleng Zomme vun 10 Euro fir d'Mini-Poubelle.Deen, dee gären doheem alles trenne wëll, ka sech en Tuyau vum Viviane Loschetter bei der Stad e Spezialist am Recyclage bestellen.Et kéint een déi Persoun bei sech heem bestellen. Do géif een zesummen no enger Léisung sichen.Soss bleift ëmmer nach de Recycling Zenter nieft dem Stadion op der Areler Strooss. De plënnert geschwënn, gëtt méi grouss a besser accessibel.