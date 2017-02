An Zukunft ginn et keng Aarbechten, wou een net d'Kompetenze vun neien Technologien brauch, sou de Minister Nicolas Schmit.

Eng Aarbechtswelt déi ännert (24.02.2017) Konferenz iwwer Ongläichheeten an Aarbechtswelt zu Bréissel.

Nächste Mount wëll een an deem Kontext eng Konferenz organiséieren, wou een der Fro wëll nogoen, wéi een Impakt d'Digitaliséierung op den Aarbechtsmaart huet a wéi vill Plaze betraff wieren. D'Qualitéit vun der Aarbecht an déi gefuerdert Qualifikatioune wäerte fundamental änneren.Donieft huet eng Etude vu PWC festgehalen, dass Ënnerscheeder an de Salairen tëscht Männer a Fraen zu Lëtzebuerg 2020 net méi existéieren. En entspriechend Gesetz vun der Regierung géif hir Friichten droen. Fir den Ongläichheeten entgéint ze wierken, missten d'Kollektivverträg awer nees méi gestäerkt ginn. An Europa ass den Trend an der Lescht méi an eng aner Richtung gaangen.