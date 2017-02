Den 112 notéiert fir e Freiden den Owend zwee Accidenter. Géint 21.45 Auer hat et zu Konsdref an der Iechternacher Strooss gerabbelt.

Hei war een Auto am Coup. Eng Persoun gouf verwonnt.Géint 22.30 Auer gouf et en Accident am Neie Wee zu. Eng Persoun gouf blesséiert.Um Fuesweekend gëtt den Alkohol hannert dem Steier kontrolléiert.E Freiden den Owend waren uechter d'ganzt Land Parquetskontrollen. Eng dovunner an der Montée de Clausen. Hei hu 87 Chauffeure misste blosen. 5 mol war den Alkoholstest positiv.