D’Cour administrative huet nämlech décidéiert, dass den Appell vun der AMMD géint en Uerteel vum Tribunal administratif aus dem Juli zejoert net justifizéiert an dat Uerteel deemno ze confirméiere wär.

D’AMMD krut dann och keng Indemnité de procédure vu 5.000 Euro zougesprach, genee wéi d’CNS iwwregens.

D’Affär goung zréck op Enn 2012, wéi d’Verhandlungen tëscht der AMMD an der CNS iwwert d’Revalorisatioun vun den Akten a Servicer vun Dokteren an Zänndoktere fir d’Joren 2013 an 2014 ouni Resultat op en Enn koumen, wouropshin d’Affär weidergoung op d’Médiatioun; do gouf am November 2013 d’Non-conciliation festgestallt, soudass den Dossier bei de Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale koum. Am Januar 2014 koum et zum Arbitteschsproch vun deem CSSS, deen eng Opwäertung vun 0,65% vun den Akten a Servicer vun Dokteren an Zänndoktere fir d’Joren 2013 an 2014 festgehalen hat. An deem Sënn gouf am Februar 2014 e Protocole d’accord tëscht der AMMD an der Gesondheetskeess ënnerschriwwen an am Mäerz 2014 am Mémorial publizéiert.

D’Associatioun vun den Dokteren an Zänndoktere goung awer am Mee 2015 op d’Verwaltungsgeriicht, fir engersäits deen Arbitteschsproch vun der CSSS an anerersäits d’Nomenclature vun den Akten a Servicer vun Zänndokteren, déi d’CNS am Mäerz 2014 adoptéiert hat, ze reforméieren oder z’annuléieren. Am Juli zejoert hat den Tribunal administratif dee Recours awer zréckgewisen an d’AMMD dogéint Appell gemaach; op der Cour administrative krut d’Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren dann elo nees Onrecht.