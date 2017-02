Den 112 notéiert fir e Freiden den Owend zwee Accidenter. Géint 21.45 Auer hat et zu Konsdref an der Iechternacher Strooss gerabbelt.

Hei war een Auto am Coup. Eng Persoun gouf verwonnt.Géint 22.30 Auer gouf et en Accident am Neie Wee zu. Eng Persoun gouf blesséiert.E weideren Accident gouf et e Samschden de Moien zu. An der Rue du Parc war géint 7.40 Auer eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn. Op der Plaz waren d’Ambulanz an d’Secouriste vun Diddeleng.