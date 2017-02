D'Kontrolle waren ënner anerem zu Zolwer, Bech Kleng-Maacher an zu Réimech. Eleng op dëse Plaze si knapp 350 Leit kontrolléiert ginn. Uechter d'Land hunn am Ganze 5 Leit elo kee Führerschäi méi.En Accident gouf et e Samschden den Owend géint 19 Auer tëschtE Chauffeur hat d'Kontroll iwwer säin Auto verluer, ass an de Gruef gerannt a koum net méi do raus.De Mann war staark alkoholiséiert. Den Auto war net ugemellt an net verséchert an hat d'Nummereschëld vun engem anere Gefier drop. De Führerschäin ass fort.An der Neier Avenue an derwar der Police e Sonnden de Moie géint 5 Auer e Mann opgefall, dee sech verdächteg beholl huet. Wéi d'Beamten de Mann kontrolléiere wollten, ass dëse fortgelaf. Hie konnt awer méi spéit an der Stroossbuerger Strooss gestallt ginn. An der Klinik huet sech eraus gestallt, datt de Mann Drogebullen ofgeschléckt hat. Hie gouf op Uerder vum Parquet verhaft.