Akut Liewensgefor Ganz uerge Motorradsaccident tëscht Duelem an Haassel

E Motocyclist war mat 3 Aneren ënnerwee, wéi en um 14.40 Auer an enger laanggezunner Lénkskéier d'Kontroll verluer huet an an d'Leitplank geknuppt ass.