Virworf Korruptioun: Reportage Eric Ewald



Am Kontext vum Schmu, tëscht 2002 an 2007, mat Handelsermächtegungen am deemolege Mëttelstandsministère goufen op de Konte vun engem fréiere Fonctionnaire Iwwerweisungen an Héicht vu bal enger hallwer Millioun Euro festgestallt.Dat war ee vun de Constaten, e Méindeg de Moien um Stater Geriicht, um Ufank vum Prozess wéinst ë.a. Korruptioun géint 8 Ugekloten! Eng Fra an e Mann, déi deemools am Ministère geschafft hunn, sollen iwwerdeems bis zu 15.000 Euro respektiv Wäin an Iessen a Restaurante kritt hunn ...

Zum Opdecke vun der Affär koum et ë.a., wéi e Mann, deen - trotz engem Refus - e Betrib opgemaach hat, zouginn huet, net déi néideg Qualifikatioun ze hunn. Do virdrun hat de Ministère ëmmer nees Rumeure vu Korruptioun matkritt; 2007 war et, no der Denonciatioun beim Parquet, zu 5 Perquisitioune komm. De fréiere Fonctionnaire hat an den 90er-Joren e Matugeklote kennegeléiert, dee Kontakter hat zur portugisescher Industrielle-Confederatioun. Do goufe falsch Dokumenter ausgestallt, fir Portugisen, déi sech hei am Land etabléiere wollten, déi néideg Qualifikatioun z'attestéieren. Déi Concernéiert hunn dofir tëscht 3.000 an 28.000 € bezuelt.Dem Ex-Staatsbeamte konnte Leit, déi un enger Handelsermächtegung interesséiert waren, op enger spezieller Telefonsnummer uruffen; de Mann huet dann iwwert déi zwee Mataarbechter am Ministère dofir gesuergt, dass déi respektiv Dossieren amplaz a bis zu zwee Méint a bis zu 3 Deeg duerchgoungen! D'Mataarbechter, haut Employés de l'État am Wunningsbauministère - e Mann, dee President vun enger Associatioun ass a fir d'LSAP am Jonglënster Gemengerot sëtzt, an eng Fra -, hu mat de falschen Dokumenter d'Dossiere fir déi zoustänneg Kommissioun am Ministère virbereet; do gouf et déi Zäit eng grouss Demande fir Handelsermächtegungen.Weider Beschëllegt sinn e Comptabel, deen eng Fiduciaire hat, an eng Mataarbechterin, déi aktiv goufen, wann de Ministère weider Dokumenter gefrot huet. Zwou aner Ugekloten dann hu fir eng aner Fiduciaire geschafft a matgehollef, d'Dossiere fir de Ministère fäerdegzestellen. D'Uklopunkte géint déi 3 Leit aus dem deemolege Ministère des Classes moyennes sinn ë.a. Fälschung a Korruptioun; bei den zwee Männer, der Cafésbekanntschaft vum Ex-Staatsbeamten, dem Comptabel a senger Mataarbechterin an enger Fra aus där anerer Fiduciaire geet et donieft ëm de méi grave Reprochë vun der krimineller Vereenegung.Dëse Prozess, deen op 15 Sëtzungen ugesat ass, geet en Dënschdeg virun.