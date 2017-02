Am Auto souzen am Ganze 7 Leit, amplaz just 5, wéi erlaabt. Ënnert de Passagéier och e klengt Kand, dat ouni Kannersëtz chaufféiert gouf.



Wéi d'Polizisten d'Pabeieren iwwerpréift hunn, hu se gemierkt, datt géint de Chauffer e provisorescht Fuerverbuet virleie géing, well hien den Owend virdrun en Accident hat - ënner Alkoholafloss.



Op Uerder vum Parquet gouf den Auto provisoresch saiséiert.



5 Persounen aus dem Won sinn doropshin mat engem aneren Auto heemgefuer, de Chauffer an ee weidere Mann goufen ofgeholl.