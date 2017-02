Datt a Polen d'Justiz géing un hirer Aarbecht gehënnert ginn, wëll den Ambassadeur Piotr Wojtczak net stoeloossen a verweist op rezent Changementer an Efforten, déi säi Land am Justiz-Domän gemaach hätt, notamment a puncto Transparenz. De Jaroslaw Kaczyñski hätt Visioune fir d'Reorganisatioun vum Land an hie wier keen integralisteschen Ideolog, heescht et an engem Communiqué.De Jean Asselborn géing keng déifgrënneg Analysë maachen a seng Attacke wieren beleidegend an net gerechtfertegt, esou de polneschen Ambassadeur.

Objet : Réponse de S.E.M. Piotr Wojtczak, Ambassadeur de Pologne, aux propos de S.E. M. Jean Asselborn pour le « Tagesspiegel » du 25-26 février 2017 sur la situation en Pologne

Le Ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes M. J. Asselborn qui s’est récemment exprimé pour le « Tagesspiegel » allemand, une fois de plus duplique les stéréotypes superficielles sur la situation en Pologne. Ne faisant aucun effort d’analyse approfondie, il répète des opinions créées sur commande politique. Dans sa déclaration pour la presse, M. Asselborn mentionne que le gouvernement polonais empêche le fonctionnement du système de la justice en Pologne, mais il ne fait pas de remarque que les changements récents dans ce domaine - d’importance majeure pour les citoyens - ont pour l’intention la liquidation des pathologies accumulées au cours des dernières années. La transparence du système de la justice a un impact primordial sur le fonctionnement du pays, et le gouvernement polonais actuel y est pleinement engagé. L’avis du Ministre Asselborn selon lequel ces changements n’auraient plu à la Commission Européenne et à certains pays membres, est donc au moins surprenant.

Le Parlement polonais a adopté récemment une suite des modifications législatives concernant le fonctionnement du Tribunal constitutionnel en Pologne qui respectent entièrement les normes européennes relatifs au fonctionnement des cours constitutionnelles. Ces lois réglementent de manière globale et définitive (le système et) le fonctionnement du Tribunal constitutionnel, en prenant en compte un certain nombre de recommandations formulées par la Commission de Venise concernant la Pologne.

Depuis un an, la Pologne apporte régulièrement aux pays membres et à la Commission Européenne des explications approfondies sur la situation interne du pays. C’est dans ce contexte qu’il est important de rappeler que le dialogue entre les partenaires devrait suivre les principes de l'objectivisme, du respect de souveraineté, de la subsidiarité et de l'identité nationale. Les commentaires récents faits par vice-président de la Commission Européenne Frans Timmermans et ceux prononcés samedi dernier par le Ministre des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois J. Asselborn, où ils appellent les autres États membres à former un front commun avec la Commission Européenne contre la Pologne, sont une violation flagrante de ces principes. Les mots du ministre Asselborn ne sont qu’une nouvelle attaque ayant pour but de stigmatiser l’un des Etats membres, ainsi que d’injurier directement une personnalité de la scène politique polonaise, le président du parti Prawo i Sprawiedliwość (Droit et Justice) Jarosław Kaczyński – et cela durant le processus des réformes démocratiques en cours. Il est certain qu’au-delà de cette intention, uniquement politiquement motivée, aucune justification pour accuser la Pologne de la violation de l’état de droit et de la démocratie ne peut exister. Et le ministre Asselborn le confirme, n’utilisant que des généralités et des attaques injurieuses et non-justifiées – la méthode la plus facile quand il manque de preuves. Mais convient-il cela au personnage politique du premier plan de l’Etat reconnu et estimé comme Luxembourg?

Le Président du parti Droit et Justice n’est pas un idéologue intégriste. Il a une vision sur la réorganisation du pays et cela au profit de ses citoyens. Ceux derniers l’acceptent comme en témoigne le niveau de soutien et de satisfaction vis-à-vis du gouvernement, en dépit d’attaques constants par les médias, l’opposition et les énoncés des hommes politiques tels que le Ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg.

La richesse de l’UE s’appuie sur ses Etats membres et leurs nations. Nous avons récemment connu des effets de la stagnation et de l’auto-complaisance quand le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union Européenne, et nous le ressentirons encore longtemps. Pour y remédier, l’importance devrait être mise sur la diversité d’opinions, de pensées, de traditions car ils constituent l’élément vivifiant et dynamisant, de même que la discussion approfondie. Le gouvernement polonais est prêt pour une telle discussion. Nous espérons que le Ministre J. Asselborn également.





Piotr Wojtczak

Ambassadeur