Dräi Persoune sollen e Mann aus der Stad während 6 Deeg am Ghana géint säi Wëlle festgehalen an him 80.000 Euro ofgeknäppt hunn.

Just nach eng Prisongsstrof vun engem Joer an eng Geldstrof vu 500 Euro fir een Ugekloten, dat gouf am Nomëtten op der Cour d’Appell an der Stad am zweete Prozess ëm ënner anerem eng Sequestratioun gefrot. Donieft soll et beim Fräisproch fir en anere Beschëllegte bleiwen, iwwerdeems d’Strofverfolgung vun enger Fra, déi an 1. Instanz nach annerhalleft Joer Prisong kritt hat, hätt missen irrecevabel erkläert ginn.