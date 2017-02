Et solle Mordmenacë gewiescht sinn, sou d'Schwësteren an hire Papp soll och gesot hunn, datt hien eng Waff hätt. Dowéinst huet d'Police de Parquet alarméiert an d'Haus vun der Famill gouf duerchsicht. Dobäi gouf eng Schosswaff fonnt, déi d'Beamte saiséiert hunn.De Parquet huet doropshin ordonnéiert, datt de Mann net méi an d'Wunneng dierft, verhaft gouf an direkt e Méindeg de Moie virun den Untersuchungsriichter koum.