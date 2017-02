Dat geet aus enger Etude ervir, déi ING lancéiert huet. Um europäesche Niveau sinn et 39 Prozent, déi sech besuergt weisen.



60 Prozent vun de Befrote soen awer, datt si opgrond vun der Situatioun näischt änneren a weider hir Erspuernisser op enger Bank placéieren. Duerch déi niddreg Zënstauxe reagéieren d’Leit awer ënnerschiddlech, wat d’Zeréckbezuele vu Prêten ugeet. Déi eng bezuelen déi méi lues zeréck. Am Grand-Duché sinn dat 7 Prozent. Am europäesche Verglach sinn et 10 Prozent.



Déi aner profitéieren vun der Situatioun, fir d’Kreditter direkt opzeléisen. Dat sinn hei am Land 12 Prozent. An da ginn et der nach, déi sech duerch de niddregen Zënstaux weider verscholden. Dat sinn hei am Land 14 Prozent par Rapport zu 10 Prozent um europäesche Niveau.

An der Etude vum ING international Survey soen dann och 44 Prozent vun de Residenten, datt si net mat hiren Erspuernisser zefridde sinn. 22 Prozent maache sech Suergen ëm hir Pensioun, do läit ee praktesch gläich op mam europäesche Taux.