Reaktioun Gira op Gousseldeng



Den Dossier ass an der Rei esou, wéi en elo ass, seet de Staatssekretär aus dem Nohaltegkeetsministère Camille Gira iwwert een Héngerstall, deen zu Gousseldeng soll gebaut ginn. D’Gemeng wiert sech awer bis elo, fir do eng Baugenehmegung fir de Stall ze ginn.

Net, well d'Gemeng géint d’Installatioun selwer wier, mä si ass net averstane mat der Plaz, wou dee Stall fir 6.000 Deiere soll hikommen. Dat wier nämlech an enger Pente a kéint problematesch ginn, wann et géif reenen. De Bulli an d’Mëscht géifen da bis bei Terraine vun den Awunner geschwemmt ginn. Dat gesäit de Camille Gira net esou a schwätzt vun engem geréngen Impakt op d’Populatioun.Den Impakt vun de 6.000 Hénger ass net méi grouss, wéi wann op där Plaz 20 Kéi géife stoen, an déi ka jiddereen 100 Meter vun engem Duerf ewech akzeptéieren. E weideren Indice, datt et just e gréngen Impakt huet, ass d'Kommodos-Gesetz. D'Klass 1, wou och d'Naturverwaltung dat alles misst kucken, fänkt bei 40.000 Hénger un.Rezent krut de concernéierte Bauer dann och eng Lëscht mat Froe vun der Gemeng Lëntgen. Déi wëll op verschiddene Punkten Erklärunge kréien. Och Erklärungen, déi wäit iwwert dat erauszegoe schéngen, wéi et gesetzlech virgesinn ass. De Projet géif nämlech an d’Kommodo Klass 2 falen. Ma de Bauer misst zum Beispill Risiken evaluéieren an och eng Ëmweltetüd maachen. Saachen, déi just an der Kommodo Klass 1 gefrot sinn.Nieft der Ëmwelt läit dem Camille Gira a Kontext vun deem Projet och d’Wuel vun den Awunner um Häerz. Et kuckt een net nëmmen, bei esou engem Projet, den Impakt op d'Ëmwelt, also Natur a Waasser, mä natierlech och op d'Mënschen an hir Liewensqualitéit. Den Ënnerlagen no wier deen Impakt awer just kleng, wéinst der gerénger Zuel un Déieren an den 100 Meter, déi tëscht dem Projet an dem Duerf leien.Wa Leit elo d’Gefill hätten, datt d’Naturschutz- an Waasserautorisatiounen an der Zone Verte net agehale ginn, da solle se sech beim Ministère mellen.Aus dem Ministère heescht et weider, datt d'Iddi vun engem Corridor biologiques an der Pente, op déi sech d'Gemeng berifft, vum fréiere Minister Marco Schank ecartéiert gouf. Dat, well e Verbuet op der Plaz ausgeschwat gouf, ma 3 Méint méi spéit de Minister engem Nopeschbauer d'Autorisatioun fir en Ausiedlerhaff ginn huet. Domadder gouf d'Couple Verte vum fréiere Minister Schank op där Plaz ofgeschaaft.

Dem zoustännege Bauer kéint ee kee Reproche maachen, datt hien Oploen net géif erfëllen. Et huet ee fir d'Autorisatiounen ze ginn op zwou Saachen opgepasst. Souwuel vum Naturschutz- wéi och vum Waassergesetz ass de Projet an der Rei. Da bléift dem Ministère näischt anescht iwwreg, wéi d'Autorisatioun ze ginn, sou de Staatssekretär.



Vun der Gemeng Lëntgen huet et déi leschte Woch nach geheescht, datt d’Alternativen, déi een dem Bauer an dem Ministère gemaach hätt, net ugeholl gi waren. Dem Buergermeeschter vu Lëntgen Henri Würth no wier eng Alternative, an zwar déi am Schwunnendall, eng gutt gewiescht. Dat gesäit den Camille Gira e bëssen anescht. De Projet ass op där Plaz net ze maachen, dat souwuel aus techneschen, wéi och aus Grënn vun der Fläch. Da muss een als Ministère, wann dem Bauer säin Dossier propper ass, him och den Accord ginn, fir de Projet. Wat een och gemaach huet.