Nei Kompetenze fir Pecherten (27.02.2017) Déi nei Kompetenze fir d'Pecherte solle mathëllefen, fir Police a Justiz z'entlaaschten.

Nieft falsch geparkten Autoe solle si an Zukunft och eng ronn 25 méi kleng Infraktioune sanktionéiere kënnen.Zum Beispill, wann een de Hond an der Stad net an der Léngt huet oder de Koup, deen de Mupp op den Trëttoir gemaach huet, net ewechmécht ...Am Regierungsrot virun der Fuesvakanz gouf jo de Projet de Loi iwwert en Erweidere vun de Kompetenze vun de Pecherten ugeholl. Eng Fuerderung, vun där scho ganz laang geschwat gëtt, gëtt also elo Realitéit.Mat där Reform sollen d'Police an d'Geriichter entlaascht ginn: Kleng Delikter ginn aus dem Code Pénal erausgeholl a stellen nëmmen nach eng administrativ Strof duer. De Premier Xavier Bettel hat betount, datt d'Pecherte méi Kompetenzen op Gemengenniveau solle kréien. Et wier eng Fakultéit, déi d'Gemenge kéinten huelen, esou de Premier. D'Gemenge kéinten e Règlement de police als Basis huelen.Alles an allem geet also d'Bandbreet vun de Contraventiounen, déi de Pechert sanktionéiere kann an d'Luucht. Wann ee bei Strofe vu bis zu 25 Euro op der Plaz wëll bezuelen, ass dat och méiglech. Et bestinn natierlech awer och Recours-Méiglechkeete virum Verwaltungsgeriicht.Parallel huet de Justizminister och eng vereinfacht Prozedur virum Tribunal Administratif geplangt, woufir e Gesetzprojet deposéiert gouf.Den Ament gëtt et a ronn 30 Gemengen Pecherten; vun dësen 166 Leit hu 45 elo ewell de Statut vun engem "Agent de police judiciaire".