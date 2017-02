Nieft der N11 waren och aner Stroosse betraff: Esou war och tëscht Housen an Uewereesbech e Bam an d'Strooss gefall an hat déi deelweis blockéiert an och an der Stad am Boulevard de la Pétrusse hat e Bam gehënnert.Um Méindeg den Owend hat e op ville Plazen op eemol zerguttstert gereent, geblosen an och gedimmert.