7 Plaintë géint deen neie PAG vun der Gemeng goufen e Méindeg viru Geriicht verhandelt. Et geet ëm dat neit Klasséiere vu Gebaier an Terrainen.

Um Verwaltungsgeriicht gouf sech e Méindeg de Mëtteg mat der Plainte vu 7 Privatleit oder Famillje vu Käerjéng géint de PAG vun der Gemeng befaasst.

Dës Persounen haten, nom Vote vum Gemengerot fir de Plan d'aménagement général, dogéint geklot, dass Terrainen net méi dierfte bebaut ginn a wéi Gebaier klasséiert goufen. Um Ufank vun der Sëtzung krut de Vertrieder vum Staat awer mol de béise Fanger gemaach ...

... andeems hien nämlech vun der Presidentin vum Geriicht mat Nodrock un d'Häerz geluecht krut, dem Tribunal bis d'nächst Woch den administrativen Dossier an dëser Affär souwéi d'Pläng vum neien a vum ale PAG virzeleeën. Wouropshin de Me Couvreur, als Affekot vun de 7 Parteien, betount huet, dass en Intressi fir z'agéiere vu senge Clientë virléich, well deen neie PAG fir si manner favorabel wär, ier een zu deenen eenzelnen Dossiere koum.

Een huet d'Klasséiere vu Gebaier betraff: Fir den Affekot géif et an deem Kontext keng legal Basis iwwert d'Servitudë ginn, wat de Me Pierre Medinger, Affekot vun der Gemeng, awer bestridden huet.

Als Haaptaffär vun deene 7 ass awer wuel déi unzegesinn, déi Demarchë fir d'Bebaue vun 145a Terrain betreffen! Dem Me Couvreur no wär dëst Bauland vun enger Partei nom 1. Vote vum Gemengerot "Zone agricole" gewiescht; nodeems een dogéint protestéiert hat, hätt d'Gemeng et dunn zwar als "Zone d'habitation" ausgewisen, awer net fir direkt. Den Affekot hat e Problem mat der Motivatioun vun där Decisioun; donieft hätt d'Cour administrative an engem rezenten Uerteel festgehalen, dass eng Gemeng beweise misst, firwat Terrainen, déi et virdru waren, op eemol net méi ze bebaue wären. De Me Medinger huet dogéint gehalen, dass d'Terraine séier wuel ze bebaue bléifen, awer mat engem globale Konzept.

An engem 3. Fall da wëll de Me Couvreur eng Contradictioun tëscht dem PAG an dem Plan sectoriel Logement ausgemaach hunn. Déi Terrainen, déi fir de Staat kuerz- oder mëttelfristeg z'urbaniséiere waren, hätten a sengen Aen als Zon, déi direkt ze bebaue wär, misse klasséiert ginn, wat de Me Medinger sengem Géintiwwer awer op en Neits net guttgehalen huet.

Iwwert dës 7 Plaintë geet dann, wéi gesot, d'nächst Woch nach emol rieds, wann de Vertrieder vum Staat seng Hausaufgabe gemaach huet. Déi iwwernächst Etapp wären dann déi respektiv Uerteeler, an de Wochen drop!