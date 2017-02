© RTL

Ugefaangen huet et um 6.29 Auer op der Tréierer A1 a Richtung Gaasperecher Kräiz. Hei krute sech am Tunnel Houwald zwee Gefierer ze packen, déi dunn och déi riets Bunn blockéiert hunn. No enger knapper hallwer Stonn gouf et 8 Kilometer Réckstau. Geraumt war den Accident géint 7.24 Auer.Op der selwechter Streck, tëscht der Opfaart Hamm an dem Gaasperecher Kräiz, koum et da géint 7 Auer zu engem weideren Accident, woubäi och hei déi riets Spur fir ronn 20 Minutten zou war. Ma béid Accidenter hunn dozou gefuert, datt et vill Zéifloss op der Tréierer Autobunn a Richtung Stad, respektiv um Enn vun der A7 gouf.Um 8 Auer koum dunn d'Meldung vun der CFL, datt een zu Heeschdref misst oppassen, well d'Barrière net géif goen. D'Leit sollten d'Plaz am Beschten ëmfueren.Nieft der Tréierer koum et och op der Areler Autobunn a Richtung Stad zu engem Accident. Kuerz no 8.30 hate sech op der A6 tëscht Mamer a Briddel 3 Ween ze pake kritt, déi d'Iwwerhuelspur blockéiert hunn. Och dat huet natierlech zu engem gréissere Réckstau gesuergt. Géint 9.40 Auer war d'Streck nees fräi.Kuerz virun 9 Auer dann e weideren Accident op der nächster Autobunn. Op der A13 vu Schengen a Richtung Péiteng huet et tëscht dem Beetebuerger Kräiz an der Sortie Diddeleng-Biereng, kuerz virum Chantier, gerabbelt. Hei stoungen zwee Gefierer op der Pannespur. Kuerz no 10 war d'Plaz geraumt.Ma och op de Landstroosse sinn d'Automobilisten net vu Problemer verschount ginn. Op der N11 a Richtung Eech tëscht Gonnereng an dem Waldhaff hate sech zwee Autoen ze pake kritt. Dat huet zu enger gréisserer Verkéiersbehënnerung gefouert. Well et schlecht laanscht gaangen ass, huet et och do op der Plaz gestaut. Um 10.05 Auer ass et hei nees gelaf.Donieft gouf et den übleche Beruffstrafic um Dënschdeg de Moien, deen op verschiddene Plazen zu Zéifloss a Stau gefouert huet.