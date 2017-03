D'LSAP hat d'Diskussioun iwwert eng méiglech Aarbechtszäitverkierzung virun e puer Méint relancéiert, allerdéngs ouni vill Detailer ze ginn. Um Mëttwoch de Moien goung de Wirtschaftsminister Etienne Schneider, op Demande vun der CSV-Oppositioun, an déi zoustänneg Chamberkommissioun.





Aarbechtskommissioun / Reportage Frank Elsen



DhW: Manner schaffen oder méi Loun?



D'Iddi, d'Aarbechtszäit ze kierzen, stéisst bei de Leit op alle Fall nach op vill Skepsis. Dat ass um Mëttwoch de Moie bei eisem "Dir hutt d'Wuert" erauskomm.

Diskussioun iwwer Aarbechtszäit (01.03.2017) Digitaliséierung bréngt méi Produktivitéit, an dowéinst muss iwwer nei Aarbechtszäitmodeller geschwat ginn.

Déi ëffentlech Petitioun iwwregens, déi am Privatsecteur e legale Kader vun op d'mannst 30 Congésdeeg fuerdert, ass um Mëttwoch ausgelaf. 10.391 Persounen hate se bis e Mëttwoch de Moien ënnerschriwwen. Et war scho laang virdru kloer, datt et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber doriwwer komme wäert.