En Dënschden de Moie war d'Presentatioun vun enger neier Strategie fir genee dës Promotioun besser ëmzesetzen. An heifir hu sech Luxembourg for Business zesumme gedoe mat Luxinnovation, fir Hand an Hand ze schaffen an de Lëtzebuerger Entreprisen ze hëllefen um auslännesche Marché aktiv ze ginn.Et soll ënnert anerem och eng kloer Analys gemaach ginn, fir eraus ze fannen wéi eng Entreprisen een op Lëtzebuerg unzéie wëll, wéi eng Lëtzebuerg eng reell Plus-value bréngen an wéi eng net. Den Impakt op den Environnement an den Trafic sollen och beuecht ginn. Mat enger kloer Strategie sollen dës Punkten analyséiert ginn.Et gëtt ee sech och eng komplett nei Marketing Strategie am Ausland, fir ze kucken, wéi ee sech no baussen hin duerstellt.Déi Entreprisen déi decidéieren op Lëtzebuerg ze kommen, sollen dann och an Zukunft méi mat der Hand geholl ginn a gehollef kréien, fir all hir Demarchen déi se musse maachen. Fir d'Ëmsetzung vun der neier Strategie huet ee sech e Plus vun 2,5 Milliounen Euro d'Joer Budget ginn. Eng Partie vun den Objektiver wiere schonn an hirer Ëmsetzung, voll operationell wier ee viraussiichtlech am Hierscht.