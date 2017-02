Hien hätt schonn e Glas zerbrach an deem, deen der Police ugeruff huet, domatte gedréit.Wou d'Beamten op der Plaz waren, hu se gesinn, datt de Mann, deen ze vill gedronk hat, effektiv extrem aggressiv war. D'Beamten hunn do decidéiert, hien op de Policebüro matzehuelen.Och de Beamten huet de Mann gedréit an huet am Policeauto och mat de Féiss ëm sech geschloen. No enger kuerzer Visite beim Dokter konnt de Mann an den Arrest gesat ginn.An der Nuecht op en Dënschdeg wareen e bësse presséiert. De Chauffer war mat 203km/h, amplaz mat 130km/h, laanscht d'Vitessekontroll op der Héicht vun der Opfaart Miersch gefuer. Et koum zu enger Course-Poursuite bis Ettelbréck. Do konnten d'Beamten de Won eréischt stoppen. De Chauffer huet net agesinn, datt e geféierlech gefuer wier, just eng Grëtz ze séier. Den Alkoholtest war positiv. De Permis ass fort.