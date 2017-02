«D’Affär iwwer Schmu mat Handelsermächtegungen am deemolege Mëttelstandsministère huet sech Ufank 2007 preziséiert!»: Dat huet en Dënschdeg de Moien um Stater Geriicht en deemolegen héije Beamten aus dem Ministère um zweeten Dag vum grousse Korruptiounsprozess ausgesot.

Hie wär bei engem Kolleg am Büro gewiescht, wéi dee mat enger portugisescher Fra um Telefon war. An deem Gespréich hätt d’Fra erkläert, dass et Filièrë géif ginn, iwwert déi een Ermächtegunge kéint kréien. Dobäi wär den Numm vum Haaptugekloten, engem haut pensionéierte Staatsbeamten, gefall.

Den Zeien huet betount, deen Numm bis dohin net kannt ze hunn. Wéi awer kloer gouf, dass de Mann de Monni vun der Matbeschëllegter, haiteger Employé de l’Etat am Logement wär, wären d’rout Luuchten ugaangen. Et hätt een d’Fra komme gelooss. Si hätt allerdéngs bestridden, eppes Illegales gemaach ze hunn, genee wéi deen aneren haitegen Employé de l’Etat am Wunningsbauministère. D’Fra hätt keng aner Nimm genannt, ma e puer Deeg drop wär kloer gewiescht, dass dat net richteg war. Et hätt een och honnerten Dossiere fonnt, an deene Saachen net riicht gelaf wären. Doropshi wären iwwer 20.000 Dossieren nogekuckt an eng 150 Betriber fonnt ginn, wou eppes onkauscher war. Et wär dann och zu Revocatioune vun Dossiere komm.

Nom Gespréich mat der ugeklotener Fra hätt den héije Beamten de Minister Fernand Boden informéiert iwwer «e seriöe Problem am Haus». D’Fra an de Mann, déi haut am Logement schaffen, hätten dono vun de Lienen tëscht Portugal a Leit zu Lëtzebuerg geschwat, wouropshin decidéiert gi wär, de Parquet ze saiséieren. Et hätt ee gesot kritt, dass keng disziplinaresch Enquête géint déi zwee Employéë méiglech wär, Employéen, déi den Haaptugeklote staark belaascht hätten. Déi zwee wären awer méintlaang net beschëllegt ginn, a well eng Entloossung wéinst gravem Feeler hätt kënne schifgoen, hätt de Minister se an de Logement versat. D’Fro no enger disziplinarescher Affär géif sech awer nach ëmmer stellen, well déi zwee kéinten nach haut belaangt ginn.

Wat d’Dossieren ugeet, war et d’Regel, dass, nodeems se erakoumen, gekuckt gouf, ob se recevabel a komplett waren, dono gounge se an d’entspriechend Kommissioun, déi Jo oder Nee sot. 2007 wären iwwregens 12.000 där Demanden erakomm! De fréieren héije Beamten huet nach ënnerstrach, dass et an de Jore virdru Rumeure gouf iwwert d’Handelsermächtegungen an de Minister informéiert gi wär, awer Beweiser gefeelt hätten. Senges Wëssens no wär vu Säite vum Minister aus näischt geschitt!



Dono war et um haitege Conseiller de Gouvernement am Wirtschaftsministère fir auszesoen. Och dësen héije Beamten hat Rumeure vu Korruptioun matkritt, nodeems e puer Sourcë gemellt haten, dass net alles stëmme géif. Et hätt een awer keng Elementer gehat, fir Plainte ze maachen.



D’Affär wär duerch Zoufall opgeflunn, nodeems 2005/2006 e Verdacht opkoum. Dono wär an enger portugiseschsproocheger Zeitung eng anonym Annonce fonnt ginn, dass een Handelsermächtegunge kéint kréien. Et hätt ee bei der Zeitung nogefrot, wien déi Annonce opginn hätt. 2007 hätt een dee Mann geruff, deen doropshin d’Virgoensweis erkläert hätt, ier d’Affär duerch d’Telefonsgespréich mat enger Fra, déi de viregten Zeien ernimmt hat, definitiv opgedeckt gouf. Do virdru wären awer schonn d’onkauscher Praktike vun engem anere fréiere Fonctionnaire bekannt gewiescht. Nodeems deem Mann d’Pensioun nogeluecht gi war, an déi deen dunn och goung, hätt hie geduecht, sou de Regierungsconseiller, dass den interne Problem geléist wär, wat awer net de Fall gewiescht wär.

Déi Zäit wären zwou Kommissiounssëtzungen d’Woch gewiescht, mat all Kéiers engen 100 Dossieren. Dobäi hätte virun allem d’Vertrieder vun der Chambre des Métiers Problemer gehat mat enger Diskrepanz tëscht de Qualifikatioune vu Portugisen a vu Leit hei am Land. D’Dokumenter aus Portugal hätt een awer net kënne kontestéieren, ausser d’Fälschung war kloer. An deene Jore wäre bannent 12 Méint eng 10.000 Demanden erakomm.

Nodeems eng Persoun vu Korruptioun geschwat hat, wär de Minister Boden informéiert ginn, kuerz drop wär den haitegen Employé de l’Etat am Logement komm, fir ze soen, hie wär verwéckelt. Alles dat hätt sech an e puer Deeg ofgespillt. De pensionéierte Staatsbeamten hätt hien iwwerdeems e puermol bei deem als korrupt bekannten, anere Fonctionnaire gesinn, sou den Zeien. No der Remark vum Affekot vum Ex-Fonctionnaire, dem Me Gaston Vogel, dass de Minister näischt gemaach hätt, huet den Affekot gemengt, et géif nach haut Betriber mat enger falscher Handelsermächtegung ginn. Den héije Beamten huet gefrot, entspriechend Nimm matgedeelt ze kréien. Selwer hätt een d’Instruktioun vum Minister gehat, fir no enger Iwwerpréiwung eng Léisung ze fannen, wouropshin all d’Leit convoquéiert gi wären.