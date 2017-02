X

28/02/2017 BAND Kommunal Infrastrukture fir Vëloen 18h30 -go



Dat kléngt no skandinavescher oder hollännescher Façon de vivre. Ma d'Lëtzebuerger Vëlosinitiative LVI sëtzt sech zanter 1985 genee dofir an: also einfach a sécher mam Vëlo kënnen ënnerwee ze sinn. An dem Kontext gouf et elo schonn den zweete Seminaire am Ökozenter Pafendall. An do goung et virun allem drëm, wéi sech och an de klenge Gemengen uechter d'Land an net nëmmen a Stied wéi Esch a Lëtzebuerg d'Mobilité douce a virun allem d'Vëlosfuere kéint verbesseren, erkläert d'Monique Goldschmit, Presidentin vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiative. Zum Beispill fir an d'Schoul ze fueren.

Ma och wann d'Stad Lëtzebuerg mat engem neie Verkéierskonzept, dem Lift am Pafendall, an enger neier Verbindung op d'rout Bréck, déi nach gebaut gëtt, vill fir d'Vëlosfuerer verbessert, ginn et awer nach eng Partie Chantieren. Et bräicht een och Verbindungen, fir aus de Gemengen an d'Stad eranzefueren.



Zil vun sou enger Konferenz ass et, och positiv lokal Virbiller vu klenge Gemenge wéi dem Préizerdaul ze weisen, fir dass anerer sech ee Beispill dorun huelen, erkläert de Paul Polfer vum Klima-Bündnis Lëtzebuerg. An dat ass och net onbedéngt mat héije Käschte verbonnen, zum Beispill ee Marquage, eng Beschëlderung änneren oder iwwerdeckte Vëlosstänneren.



Éischte Schrëtt fir vill Gemenge wär mol fir d'éischt eng Bestandsopnam ze maachen an ze kucken, wou et mam Vëlo klappt a wou net an duerno kënne scho kleng Moossnamen, wéi Tempo 30-Zonen oder Sens Uniquen opmaachen, hëllefen fir d'Mobilité douce z'erliichteren, sou nach de Paul Polfer.