Hat et an de Previsiounen nach geheescht, datt et just op den Éisleker Koppe géif schneien, war dat am Nomëtteg awer nach op villen anere Plazen am Land de Fall. Ënner anerem an der Stad ass kuerz no 14 Auer de Reen a Schnéi iwwergaangen.Am Éislek bléift de Schnéi scho leien, sou krute mer dat kuerz viru 15 Auer eragemellt. Dat op der N7 vu Lëppschent un a Richtung Norden.