Dës Objete goufen am Februar bei der Police ofginn.

Clés : Vachette, Burgwächter, Wilka, EVVA, Euro Locks, Abus, Mazzoni

GSM : Samsung, I-Phone, Sony,

Lunettes: Roberto Cavalli, Filium, Dolce & Gabbana, Ray Ban, Casa International, Honeywell, Emporio Armani

Bijoux: bracelet en or, bague en or avec brillants, boucle d'oreille avec pierres, épingle à cravatte,

Sacs : Hotpack-Worldwide,

Montres : Christian Lay, CASIO, Ice Watch

Divers : visseuse Black & Decker, raquette de tennis, plans de constructions

Vélos : Diamond City jaune,

Aéronef : Quadricopter marque SPYRIT MAX couleur blanc, rouge et noir (photo)

Fir méi genee Informatioune kann ee sech am Service National des Objets Trouvés ënnert dem Telefon 4997-2036 all Dag tëscht 8.30 a 11.30 an 14.00-16.00 Auer mellen. E Mail kann een op dg-sg-snot@police.etat.lu schécken.