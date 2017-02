Dat Uerteel gouf um Dënschdeg op der Cour d’appel an der Stad am 2. Prozess ëm den Iwwerfall 2013 op eng Sécherheetsfirma zu Gaasperech gesprach.

Am Appellprozess

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Domat gouf dat 1. Uerteel confirméiert.

Beim Sëtz vu G4S an op der Flucht war deemools op Poliziste geschoss ginn; d’Auteuren haten ë.a. aus Kalaschnikowen op d’mannst 85 Schëss ofginn! D’Brigange waren nom Iwwerfall a Richtung Belsch entkomm, do festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.







Hei dat offiziellt Schreiwes vum Parquet:





Communiqué de presse de la Cour d’appel dans l’affaire dénommée « G4S » concernant le braquage du centre-fort du site de la société G4S du 3 avril 2013

(28.02.2017)

Par arrêt du 28 février 2017, la Cour d’appel a confirmé, tant en ce qui concerne les infractions reprochées qu’en ce qui concerne les peines prononcées, le jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement du 25 mai 2016, qui avait retenu à charge de trois des quatre prévenus dans l’affaire les infractions de tentative de meurtre, de vol aggravé, de rébellion, d’infractions à la législation sur les armes et explosifs et d’association de malfaiteurs et les avait condamnés à une peine de réclusion de 22 ans.

L’acquittement d’un des prévenus a également été confirmé.

A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour d’appel a retenu que les preuves du dossier pénal, constituées par le concours de la présence des empreintes génétiques des trois prévenus sur des objets utilisés lors du braquage et corroborées par d’autres preuves, dont celles relatives aux relations des trois prévenus avec le milieu du grand banditisme, étaient suffisantes pour retenir la culpabilité des trois prévenus.