Luxmobil: Fir eng besser Mobilitéit (28.02.2017) An ganzen 85.000 lëtzebuerger Stéit a Frontalieren sollen iwwert hier alldeeglech Gewunnechten fir sech fortzebewegen befrot ginn.

Mat der Enquête wëll ee besser op d'Besoine vun de Residenten an och de Frontalieren agoe kënnen, wat d'Mobilitéit ugeet. Dowéinst ginn d'Resultater aus der Enquête och an enger Base de Données regruppéiert.

40.000 Lëtzebuerger Stéit a 45.000 Frontaliere kréien an zwou Etappen duerch een Zoufallsprinzip Bréiwer heemgeschéckt. Am Ganze sollen deemno 125.000 Persoune befrot ginn, déi kënnen hir Äntwerten online, iwwer Telefon oder och nach schrëftlech ofginn. "Am beschte wier et och, wann all déi Concernéiert géife wierklech un der Aktioun deel huelen", esou den zoustännege Minister.



Déi éischte Phas soll e Mëttwoch lancéiert ginn, eng weider Etape dann am Mee. Ëmmer ausserhalb vun de Vakanzen, erkläert deen Nohaltegkeetsminister François Bausch. An der Enquête gëtt iwwer 1 Dag gekuckt, fir datt d'Leit sech och kënnen erënneren, wat si deen Dag gemaach hunn. Dofir ass et och wichteg, datt een et an zwou Phase mécht, fir dat och verschidden Deeg erausgesicht ginn.



D’Gefor, datt d’Resultater net representativ wieren, well se sech just op een Dag fokusséieren, gesäit de François Bausch net. Duerch déi riseg Zuel vum Echantillon a well een déi Resultater net all de selwechten Dag kritt, kritt een um Enn e ganz representative Queeschschnëtt.



Déi lescht Etude an där Envergure wéi déi, déi elo lancéiert gëtt, gouf 1996 gemaach. Ze laang wier bis haut näischt geschitt. Et bréicht een awer esou Enquêten, fir kënnen d’Mobilitéit hei am Land besser ze plangen. Dat erkläertent Zil vun dëser Legislaturperiod war, fir dës Enquête ze maachen. Iwwer ee Joer gouf se preparéiert. Et huet ee se europäesch ausgeschriwwen an esou e Bureau d'étude fonnt.



Perséinlech mengt de Minister, datt een esou eng Enquête all 5 Joer misst maachen, fir eng zolidd Datebank ze hunn.



Iwwregens kënnen d’Leit de Froebou op 5 Sprooche beäntwerten: op Portugisesch, Däitsch, Franséisch, Englesch an op Lëtzebuergesch. Am Duerchschnëtt sinn 10 Minutte fir de Questionnaire auszefëllen néideg.



D’Käschte fir déi ganz Aktioun belafe sech op 700.000 Euro.



Weider Informatioune fannt Dir op Luxmobil.lu.





