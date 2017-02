© AFP

250.000 Offshore-Firme sinn duerch de Skandal vun de Panama-Papers opgeflunn. Zënter September d’lescht Joer beschäftegt sech eng Enquêtëkommissioun aus dem Europaparlament mam Sujet. En Donneschdeg kommen déi Responsabel mat der Finanz-a Budgetskommissioun zesummen. Preparéiert gouf dëse Rendez-vous en Dënschdeg de Moien an der Chamber. Donieft haten d’Deputéiert awer och eng Entrevue mat Vertrieder vum internationale Währungsfong.





Dem FMI no wier déi aktuell wirtschaftlech Situatioun zu Lëtzebuerg favorabel. Weider Aarbechtsplaze sollen an Zukunft geschafe ginn. Donieft gouf d’Komissioun awer och op déi wirtschaftlech Risiken drop higewisen, betount den LSAP-Politiker, Alex Bodry.



Fir eng Ekonomie, wéi Lëtzebuerg, déi ganz op ass, wier et net gutt, wann d'Grenze géifen zougoen. Eng weider Repercussioun op de Grand-Duché kéinten international Steierentwécklungen hunn.



Lëtzebuerg krut dann och recommandéiert, fir Suen op d’Säit ze leen, fir a Krisenzäiten ze reagéieren. Bei der Regierung wier een awer hei op daf Oueren gestouss, erkläert den CSV-Politiker Claude Wiseler.



Aktuell mécht een eng Politik, wou een all Marge de Manoeuvre Budgétaire ausnotzt an dat kritiséiert d'CSV scho säit Méint. Den FMI seet kloer, datt een aktuell all d'Suen ausgëtt, ouni der op d'Säit ze leeën. An dat wier e ganz grousse Problem.



Diskutéiert gouf awer och iwwert d’Panama-Papers, mat där sech ewell eng Enquêtëkommissioun aus dem Europaparlament befaasst. An deenen nächste Woche stinn dann och eng Rëtsch Entrevue mat wirtschaftlechen Acteuren um Programme. Ënnert anerem mat der Finanz-a Budgetskommissioun, dem Finanzministère an dem Parlament hei am Land.

Dem DP-Deputéierten Eugène Berger no hätt d’Regierung sech ëmmer un d’Mesure géint Blanchiment a Steierhannerzéiung an deene leschte Joer gehalen. Dowéinst kéint een en Donneschdeg mat engem gudden Gewëssen an d’Reunioun goen. Kuckt een de Bilan vun de leschte Joren, war Lëtzebuerg ëmmer e Musterschüler, sou den DP-Deputéierten, datt beim Ëmsetze vun EU-Direktiven, der Transparenz an dem Informatiounsaustausch.

Den Eugene Berger hofft dann och, datt esou Direktiven net nëmmen op nationalem, ma och op internationalem Plang ëmgesat ginn. D’OECD wier hei gefrot, fir nei Aktiounspläng an d’Weeër ze leeden.



De staarke Wuesstem am Grand-Duché kéint awer och wirtschaftlech Risike mat sech bréngen. Ënnert anerem kéint de Brexit Konsequenzen op d’Lëtzebuerger Finanzplaz hunn. Dowéinst muss d’Regierung an Zukunft besser mat senger Budgetspolitik ëmgoen, betount den Erik J. De Vrijer vum Europa-Departement vum FMI.





EP-Untersuchungsausschuss: Finanzplatz nicht zur Zusammenarbeit bereit

Ende dieser Woche wird der Untersuchungsausschuss des Europaparlaments, der sich mit der Aufarbeitung des Panama-Skandals beschäftigt, in Luxemburg erwartet. Die meisten Vertreter des Privatsektors lehnen ein Treffen mit den Europaabgeordneten jedoch ab. Was haben sie zu verstecken?

Der EP-Untersuchungsausschuss, der am Donnerstag in Luxemburg erwartet wird, wird mit Finanzminister Pierre Gramegna und der zuständigen Parlamentskommission zusammentreffen. Daneben haben die EU-Abgeordneten auch Einladungen an Vertreter des Privatsektors geschickt, unter anderem an verschieden Finanzinstitute und Anwaltskanzleien, die in den sogenannten Panama-Papers namentlich erwähnt werden. Die meisten lehnen ein Erscheinen vor dem Untersuchungsausschuss jedoch ab oder haben nicht geantwortet.

Eine Absage gab es unter anderem von der BIL-Tochter Experta Luxembourg, die bei der Gründung von Offshore-Gesellschaften über die panamaische Kanzlei Mossack Fonseca besonders aktiv war. Aber auch Geschäftsanwalte wie Alain Steichen oder Albert Wildgen haben die Einladung abgelehnt. Letzterer ließ sogar ausrichten, er habe besseres zu tun. Ob der Anwalt und heutige Staatssekretär Guy Arendt vor dem Untersuchungsausschuss erscheinen wird, ist derzeit noch unklar. Das gleiche gilt für den ehemaligen Steuerbeamten Marius Kohl.

Das Ansehen des Landes im Ausland wird auf diese Weise sicher nicht gestärkt werden. Für den Abgeordneten David Wagner (déi Lénk) ist diese mangelnde Bereitschaft zur Zusammenarbeit deshalb auch völlig unverständlich: „Die Vertreter des Finanzplatzes beteuern pausenlos, dass alle ihre Aktivitäten legal und transparent ablaufen und auch nach der Veröffentlichung der Panama-Papers wurde uns gesagt, dass es keine illegalen Aktivitäten gegeben habe. Es gibt also keinen Grund, sich vor dem EP-Untersuchungsausschuss zu verstecken“.

Der Europaabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des EP-Ausschusses Fabio De Masi (DIE LINKE.) ergänzt: „Luxemburg ist nicht der einzige Steuersumpf der EU, aber auch zentraler Akteur im Netz der Schattenfinanzplätze für Briefkastenfirmen. Das Europaparlament lässt sich zum Narren halten, wenn die Luxemburger Kronzeugen nicht abermals nach Brüssel vorgeladen werden. So wie sich Mr Ruling Marius Kohl bereits seit Jahren der Befragung entzieht und auch die Gerichtstermine im Prozess gegen Deltour, Halet und Perrin mit dubiosen Krankschreibungen verpasst hat. In Brüssel blockiert die Luxemburger Regierung zudem weiterhin zentrale Transparenzvorhaben wie das öffentliche country-by-country reporting für Konzerne. Der Kulturwandel nach den LuxLeaks ist eine Fata Mogana."