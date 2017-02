Am Prinzip geet et drëms, datt d'Kanner vu Frontalieren di sougenannten APL - d'"Aide personnalisée pour le logement" a Frankräich - nees vun der Lëtzebuerger "Aide financière" ofgezu kréien. An dat ass net nëmmen anti-europäesch, ma och ee richtege Skandal, seet den OGBL.

Am Kader vun der "Aide financière" fille sech nach ëmmer verschidde Frontaliere ongerecht behandelt. An dat virop d'Studenten aus Frankräich, vun deenen op d'mannst een Elterendeel am Grand-Duché schafft. Während si nämlech di franséisch Allocatiounen, wéi d'APL, nees vun der Lëtzebuerger Studiebäihëllef ofgehale kréien, kann ee Student vu Lëtzebuerg, deen a Frankräich studéiert, vu béiden Allocatiounen voll profitéieren. Zwar war déi Anti-Cumul-Regel d'lescht Joer gekippt ginn, allerdéngs huet d'Cour administrative se d'lescht Woch nees retabléiert. An dat fënnt ënnert anerem den OGBL net an der Rei. Zemools wann et fir dee ee gëllt, an deen aneren net, esou den Erwann Sevellec. Dat wier eng Diskriminatioun tëscht Residenten a Frontalieren.



Et war dat elo schonn di zweet Instanz. Ginn et dann nach Moyenen fir d'Gewerkschaft? D'Fro un den Responsabele vum Service Juridique. Eng schwaach Chance wier, dës d'Affären nach eng Kéier jugéieren ze loossen. Déi aner Optioun ass, fir d'EU-Kommissioun mat enger Plainte ze saiséieren. Et wier alles anescht wéi een europäescht Uerteel, esou den Erwann Sevellec. An deem Kontext wier den OGBL dann och am Gaang, eng Plainte géint de Lëtzebuerger Staat ze préiwen. De Grand-Duché a seng Geriichter géifen hei di europäescher Texter einfach net applizéieren.