D'Cécile Hemmen



Et wëllt ee viru kommen am décken Dossier Spidolsgesetz. Den Artikel 4 vu 57 war als éischt um Tour, an d'Deputéiert an d'Presidentin Cecile Hemmen hu sech gefreet, dass ee sech eens gouf iwwer dee wichtege Volet vun de Servicer, déi an de Spideeler offréiert ginn. Den Duerchbroch war, datt ee genee definéiert huet, datt all Spidol ee Service de chirurgie neuro-vasculaire misst hunn an ee grousse Stroke Unit Center vum Typ 2 géing offréieren.

Deen nämmlechte Prinzip gëllt fir d'Pediatrie; e Service an all Spidol, an dann natierlech d'Kannerklinik. Dat neit Spidolsgesetz an d'Bedeitung fir de Patient, ass dann och