Zwou Wochen ass dat déidlecht Zuchaccident bei Diddeleng elo hir, ma wéi et zum Ongléck konnt kommen, ass nach net gewosst.

Nach fueren och net all d'Zich op der Linn Lëtzebuerg-Thionville.

D'CFL wëllen awer de Clienten entgéint kommen a se deels fir déi ëmständlech Situatiounen, d'Retarden an d'Ausfäll entschiedegen. Legal gesi wäre se net dozou verflicht, mä si wéilten et awer maachen, huet de Spriecher vun den CFL confirméiert.

Wéi genee déi Entschiedegung ausgesäit, steet nach net fest. D'Prioritéit wär elo mol z'assuréieren, datt den Zuchtrafic nees normal leeft. An da misst ee kucken, wéi vill Leit genee betraff waren.

Déi franséisch Bunn, d'SNCF, hat schonn e Méindeg annoncéiert, datt si hir Cliente wëll entschiedegen. Huet dat zum Beispill och gemaach, wéi et d'Iwwerschwemmungen am Stellwierk zu Beetebuerg gouf. Deemools gouf et 30% op engem Abonnement fir ee Mount.