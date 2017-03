© RTL (Archiv)

Natierlech geschitt eppes op der N7, äntwert den Transportminister François Bausch der asbl „Cliärrwer Kanton“. Dës hat sech jo rezent opgereegt, datt et net géing viru goen.



Et hätt ee missten d'Analys fir Verbesserungs-Moossnamen ofwaarden, esou de Minister, an déi wier awer elo ofgeschloss. Wichteg wier et elo mol, datt déi sougenannten Dräibunn esou ëmgebaut gëtt, datt se op de 40 Kilometer den internationalen Normen entsprécht. D'N7 gëtt dowéinst méi breet gemaach, vun elo 11,50 Meter op 15,95 Meter. Op deene Plazen, wou 3 Spure sinn, gi Leitplanken installéiert.





Da kënnt jo och zum Beispill de Contournement Housen, seet de Minister. D'B7 soll iwwerdeems vu Kolmer-Bierg erfort bis op Ettelbréck véierspureg ginn. Relativ séier géing iwwerdeems de Bypass Fridhaff realiséiert ginn. Do geet et geschwënn an d'Ausschreiwung an de Minister geet dovunner aus, datt een de Projet bis Enn vum Joer realiséiert huet. Et soll awer zousätzlech nach en direkten Accès fir bei d'Kasäre vum Härebierg kommen, dofir brauch een awer nach d'Autorisatioune vum Environnement. Dat wier wichteg, fir vill Verkéier aus Dikrech erauszehuelen.

Et gëtt also wuel an d'Infrastrukturen am Norden investéiert, seet de François Bausch. Am Ganze wieren eleng fir déi grad genannte Projeten op 200 Milliounen Euro virgesinn.De Minister hofft, datt 2021-22 alles kann ëmgesat sinn.