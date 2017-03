No eppes méi wéi enger Stonn war d’Sëtzung nämlech schonn eriwwer, nodeems den Affekot vun der Matbeschëllegter, haiteger Employée de l’Etat am Logement en Dokument virgeluecht hat, dat hien anonym krut.

D’Dokument, dat de Me Entringer am Courrier hat, soll beweisen, dass eng Demande fir eng Handelsermächtegung, déi am Mäerz 2007 am Ministère erakoum, nach deeselwechten Dag guttgeheescht gouf. Dobäi geet et awer ëm eng SA, déi ewell am Februar 2005 eng Autorisation d’établissement krut an am Februar 2007 nees eng provisoresch, mat Effet op den November 2006 - wuel well d’Gerance geännert hat -, fir dann ebe regulariséiert ze ginn. Doropshi koum et zu méi haarde Wuertwiesselen tëscht den Affekote vum Ex-Staatsbeamten a vun den zwee Employés de l’Etat an dem haitege Conseiller de gouvernement am Wirtschaftsministère.

Dee sot, dass et de But gewiescht wär, fir d’Autorisatiounen, déi virdrun 2-3 Méint gebraucht hätten, fir duerchzegoen, méi séier duerchzekréien. No der Pensioun vun engem als korrupt bekannte Staatsbeamte wär deen Delai op 2-3 Wochen erofgaangen an dono op e puer Deeg. Dësen Dossier wär net speziell acceleréiert, mä all Dossier sou traitéiert ginn, huet de Fonctionnaire gemengt, fir deen hei net de Prozess vun anere Leit ze maache wär. Dass elo um Geriicht mat Bulli géif op hie gehäit ginn, deen als President vun där Kommissioun den Dossier just presentéiert an net guttgeheescht hätt, wär abjekt. Wouropshin de Me Entringer betount huet, dat geschéckt kritt an et weiderginn ze hunn. Hien hätt just wëlle Froe stelle wéi déi, wéi en Dossier moies konnt eran- a mëttes konnt erausgoen. Dat wär net de Fall gewiescht, mä eréischt 2-3 Deeg drop geschitt, huet den héije Beamte geäntwert. Et wär och net richteg, wéi d’Enquêteure vun der Police judiciaire ausgesot hätten, dass dat Ganzt op d’mannst ee Mount gedauert hätt. «Wann en Dossier an der Rei war, dann ass en och séier duerchgaangen!», sou de Conseiller de gouvernement.

Um Enn vun der Sëtzung huet de President vum Geriicht nach decidéiert, fir, entgéint deem, wat de Me Gaston Vogel gefrot hat, den deemolege Minister Fernand Boden net als Zeien ze ruffen. Den Affekot sot doropshin, dat dann iwwer Dierwiechter ze maachen. Do virdru soll awer nach deen aneren héije Beamten, deen en Dënschdeg ausgesot hat, zum Dokument befrot ginn.



