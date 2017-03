34 Länner hunn dorun Deel geholl. Zu Lëtzebuerg goufe 502 Leit zu hirer Meenung befrot, souwuel wat hir perséinlech Situatioun ugeet, wéi och hir Perceptioun vun der aktueller an zukünfteger Situatioun vu Lëtzebuerg. D'Resultater am Beräich vun der Wirtschaft an dem Emploi hei am Land leien e gutt Stéck iwwert der Moyenne vun den EU-Länner.

Och mat der finanzieller Situatioun vun de Stéit si 87% zefridden.

Op europäeschem Niveau ass et virun allem de Chômage an d'Immigratioun, déi de Leit Suergen maachen.Zu Lëtzebuerg par Konter läit do de Logement mat 51% ganz vir.

Wat d'Bild vun der EU ugeet, hu manner wéi d'Halschent vun de Lëtzebuerger e positiivt Bild vun der europäescher Unioun. Am Géigendeel ass d'Majoritéit mat 65% optimistesch wat d'Zukunft vun der EU betrëfft.