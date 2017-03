Mä si – dat sinn d'Frae vun der Plattform, déi den 8. Mäerz de Fraendag zu Lëtzebuerg organiséiert – si hu sech fir déi vulnerabelst entscheet, fir d'Flüchtlingsfraen, déi uechtert Europa ënnerwee sinn an och zu Lëtzebuerg an de Foyerë sinn.

An dat – seet d' Christa Brömmel – hat direkt verschidde Contrainten.





D'Christa Brömmel



D'Frae bleiwen also deen Dag ënner sech. Mä dat ass nëmmen ee Punkt vum Fraendag. Dernieft gëtt et zum Beispill de Weekend vum 11. an 12. Mäerz e ganz breede Kulturprogramm an Neimënster.