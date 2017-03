Dat sot de Vizepremier Etienne Schneider an der zoustänneger Chamberkommissioun. Hien hat jo am Januar mat sengen Aussoen fir eng gewëssen Onrou an der Regierung a beim Patronat gesuergt. Vill Konkretes gouf et vum Etienne Schneider net. Och keng Fuerderung no enger 35 Stonne-Woch. Vill méi soll een zu Lëtzebuerg iwwert nei Aarbechtsmodeller nodenken, sou de Minister. Eng Iddi ass et, d'Aarbecht a spezifesche Secteuren méi flexibel ze gestalten, esou de Vizepremier, datt sou wuel Salariéën a Patronat eppes dovunner hunn. D'Diskussioun ass mat där vun e Mëttwoch sécher net ofgeschloss.