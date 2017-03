Um Dënschdeg den Owend, géint 22 Auer, koum et an engem Parkhaus an der Rue du Laboratoire an der Stad zu enger Ausernanersetzung. Dobäi gouf eng Persoun mat engem Messer blesséiert. D'Affer, wat an d'Spidol huet misse bruecht ginn, konnt de Beamte vun der Police den Ugräifer beschreiwen. Dëse konnt kuerz dono an der Garerstrooss ugetraff ginn, hat Blutt u senger Kleedung a gouf vum Affer identifizéiert.De Parquet huet de Mann verhafte gelooss an hie koum um Mëttwoch virun den Untersuchungsriichter.