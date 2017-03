18 Méint Prisong mat Sursis: Zu där Strof gouf op der Cour d’appel an der Stad e Mann an enger Affär vu Mënschenhandel veruerteelt.

An zweeter Instanz gouf domat, am Géigesaz zur 1., eben déi Infractioun vu Mënschenhandel zréckbehalen. Dobäi kommen eng Geldstrof vun 12.000 € an 10.000 € Schuedenersatz, déi de Veruerteelten zwou Parties civilë bezuele muss.