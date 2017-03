Um Mëttwoch war op der Cour d’appel an der Stad den zweete Prozess dozou.

Deenen 9 war virgehäit ginn, vun Abrëll 2013 bis September 2015 an der Haaptsaach am Osten, awer och am Süde vum Land a vir an Däitschland op d’mannst 10,5kg Cannabis a 600g Kokain verkaf ze hunn; dobäi koumen nach Speed, Ecstasy-Pëllen an LSD-Blieder.

Zum Appell géint déi 1. Strof sot dee mat där méi héijer, dass hien net an de Prisong, mä mat sengem Liewe weiderfueren a schaffe wéilt. Hie wär bis ewell zwee Joer am Prisong gewiescht an hätt opgehale mat dämpen. Säin Affekot huet betount, dass de Mandant no dëser Affär en neit Liewen ugefaangen hätt; sou hätt hien no de leschte Faite vu virzejoert séier eng Schaff gesicht an och fonnt. No Formatiounen, déi hie gemaach huet, hätt hien zanter Mee zejoert eng aner Aarbecht, e Kontrakt bis September an d’Chance op e festen dono. De Client wär zefridden op där Schaff, wéilt do bleiwen a géif regelméisseg bei d’Jugend- an Drogenhëllef an de Suivi goen; hien hätt deemno Efforte gemaach, wär stabil a géif e Wee sichen, fir laanscht de Prisong ze kommen. Dofir sollt eng manner héich Strof gesprach ginn, well seng Aarbecht soss fort wär, wéi den Affekot ënnerstrach huet. Fir de Vertrieder vum Parquet general wär déi Prisongsstrof allerdéngs op Grond vun der Gravitéit vun de Faiten adaptéiert, soudass si sollt confirméiert ginn.

De Mann mat där méi niddreger Prisongsstrof wollt säin Appell iwwerdeems zréckzéien, well e Feeler am 1. Uerteel redresséiert gi war; am anere Fall hätt hien eng fest Prisongsstrof riskéiert. Deem Mann säin Affekot sot, dass de Client eng nei Aarbecht fonnt a keng schlecht Absicht gehat hätt, wéi hie mat sengem Drogentraitement opgehalen huet; dowéinst sollt dat 1. Uerteel confirméiert ginn. Domat war de Vertrieder vum Parquet general gréisstendeels d’accord, woubäi aus dem Sursis vläicht ee mat Oploe sollt ginn: De Mann sollt nämlech weiderfuere mat der Behandlung vu senger Drogesucht.

D’Appelluerteel an dëser Affär ass fir den 29. Mäerz.