Nach ëmmer ginn et vill Onkloerheeten nom déidlechen Zuchaccident de 14. Februar zu Diddeleng, bei deem ee Maschinist ëm d'Liewe koum an zwou Persoune blesséiert gi waren.



E Mëttwoch koum et op e Neits zu enger Entrevue tëscht de Gewerkschaften an der franséischer Bunn. Wéi et an engem Communiqué duerno geheescht huet, wier de Mataarbechter vun der SNCF nogeluecht ginn, nees wéi virgesinn ze fueren, am anere Fall missten si mat Konsequenze rechnen. Allerdéngs wier den Toun no enger Ënnerbriechung vun der Reunioun ëmgeschloen, dat nodeems Direktioun e Mail krut hätt. Wat genee an dësem Schreiwes soll gestanen hunn ass net gewosst, wann een awer den Aussoe vun de franséische Gewerkschaften CGT, Sud Rail an CFDT ka gleewen, hätt d'Lëtzebuerger Justiz decidéiert, dass zanter en Dënschden den Owend 21 Auer keen Zuch méi dierft op där betraffener Streck fueren. Dat hätten d'CFL der franséischer Bunn awer net matgedeelt.



LINK: Communiqué aux cheminots



Weidere pikanten Detail am Communiqué ass deen, dass anscheinend eng weider Victime entdeckt gi wier. Allerdéngs géif et dofir keng Confirmatioun ginn, schreiwen d'Gewerkschaften. Bis elo gouf effektiv ëmmer nees gesot, dass de Bilan vun den Affer nëmme provisoresch wier.



Déi franséisch Bunn warnt jiddwerfalls fir en Donneschden op en Neits virun Zitat, "extreme Perturbatiounen" op der Zuchstreck tëscht Metz a Lëtzebuerg. Et geet een dovunner aus, datt ganz vill Mataarbechter hir Aarbecht wäerten néierleeën. Besonnesch d'Passagéier op der Streck Diddenuewen-Lëtzebuerg si, vun der franséischer Eisebunn aus, gebiede sech anescht wéi mam Zuch ze deplacéieren.



D'Gewerkschaften hunn d'Direktioun vun der SNCF opgeruff, all d'Verbindungen op Lëtzebuerg z'ënnerbriechen, sou laang d'Sécherheet net fir jiddereen garantéiert ass. Den Toun am Communiqué ass ganz schaarf an d'Fro gëtt opgeworf, ob een eppes ze verstoppen hätt a wéi et méiglech ass, dass een déi lescht 14 Deeg ouni Restriktiounen hätt kënnen op där betraffener Streck fueren.