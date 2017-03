Ee Blesséierte gouf et och géint 19.10 Auer wéi en Auto an e Bus an der Alexis Heck Strooss zu Dikrech anenee gerannt sinn.



Donieft ass et um Hallefnuecht op der Diddelenger Autobunn beim Materialschued bliwwen, wéi en Auto an eng Leitplank gerannt ass.