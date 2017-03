Kanner mat Scotch ugestréckt Geldstrof fir 3 Educatricen aus Maison Relais zu Bouneweg

Wéinst Tëschefäll, an de Joren 2008 an 2009, an enger Bouneweger Maison Relais goufen 3 Fraen zu Geldstrofen tëscht 1.000 an 2.000 € veruerteelt.