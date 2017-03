© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

Dëst huet op enger Pressekonferenz den LCGB kritiséiert a Verännerunge gefuerdert. De Christophe Knebeler vum LCGB huet eng ganz Rëtsch vu Problemer aus der Aarbechtswelt presentéiert. Dat goung vum 52-Woche-Krankeschein iwwer Plënnercongé an Trauercongé eriwwer bei d'PAX-fräi-Deeg - iwwerall hat den LCGB Verbesserungsproposen ze maachen.Just bei engem vun de wichtegste Problemer – bei der Incapacité de travail – do konnt hien de Fall am Fong nëmme presentéieren. Et ass deen, wann de Contrôle médical an d'Aarbechtsmedizin am Kader vun hire legalen Aufgaben verschidden Aussoen iwwert deeselwechte Kranken maachen. Do geet et ëm Leit, déi op d'mannst 6 Woche krankgemellt waren an déi da bei de Contrôle médical geruff ginn, dee kuckt, ob se kapabel sinn, fir op den Aarbechtsmaart schaffen ze goen. Wa jo, da gëtt d'Persoun bei d'Aarbechtsmedizin geruff, wou gekuckt gëtt, ob si apte ass fir den Job, an dat gëllt och scho fir déi Zäit virun der Krankheet! Am Fall, wou déi Instanzen hir Avisen sech géigesäiteg ausschléissen, an den Employeur keng Alternative kann ubidden, dann hu mer de Problem, sou den LCGB.Dem Christophe Knebeler seng Bewäertung vun deene Problemfäll ass ganz kloer: Et kéint net sinn, datt duerch Lacunnen am Gesetz, Leit riskéieren, sozial ofzerutschen.

Sous-entendu ass do natierlech, datt d'Legislatioun misst vereenheetlecht ginn. Wou een haut op den LCGB gewaart huet, dat war beim reforméierte RMG, dem neie REVIS. Do gouf et awer nach net vill ze soen, well alles ze frësch wier an nach net mat de Sozialpartner duerchdiskutéiert gi wier.