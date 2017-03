© RTL Archiv

An hei huet si direkt drop opmierksam gemaach, datt deen duerch speziell Zoustänn an zwee Kapitelen opgedeelt wier. Et hätt een nämlech gemierkt, datt d’Demanden am Beräich vun der Immigratioun am Laf vum leschte Joer ëm 300 Prozent geklomme si.

Zejoert koumen am Ganzen 863 Demanden eran. 217 vum Enn vum Joer virdru goufen nach mat weider geholl. Deemno hätt een de Moment an där Verwaltung d’Barre vun 1.000 Dossieren un deene geschafft géif, ginn iwwerschratt. Speziell ass, datt d’Demanden am Beräich vun der Immigratioun am Laf vum leschte Joer ëm 300 Prozent geklomme si, vun 78 op 235. Dat wär Grond genuch dat Kapitel à part ze behandelen, net nëmme wéinst der Zuel vun den Dossieren, ma och wéinst der Wichtegkeet vum Sujet. Wann een déi Leit net gutt géif behandelen, wa si ukommen, kéint ee si dono net gutt integréieren. Dat wär schlecht fir eis Gesellschaft an eis Ekonomie. Eng ganz Partie vun dëse Leit wären esou gutt forméiert, wéi een dat nach ni bei Immigrante gehat hätt. Dowéinst wär et esou wichteg, si séier op den Aarbechtsmarché oder Formatiounen ze kréien.





Lydie Err (1)



Dofir proposéiert d’Lydie Err och interkulturell Formatioune fir Benevoller a fir Leit, déi an de Foyere schaffen. Dorënner och Securitéitsbeamten.

Ee Problem deen den Ombudsman heefeg erlieft: Ministèren an aner Verwaltungen reagéieren guer net op Froe, wann de Mediateur, déi un si adresséiert. Do nennt d’Lydie Err zum Beispill de Ministère vun der Immigratioun oder och nach den OLAI. An Zukunft wéilt een dofir op perséinlech Rendez-vouse mat de concernéierte Ministèrë setzen. Doduercher erhofft sech d’Lydie Err, datt een op den Dossiere besser weiderkënnt, an d’Relatiounen tëscht den Acteuren nach besser ginn.

Gesetz iwwert den Ombudsman wier verbesserungswierdeg, huet et en Donneschden de Moien dann och geheescht. Mee substantiell ka sech hei näischt änneren, wa keen Ëmdenken an de Verwaltunge kënnt.



Et wär immens wichteg, datt Recommandatiounen déi vum Ombudsman kommen, behandelt an ëmgesat ginn. D'Regierung misst an engem raisonnabelen Delai vun 3 Méint soen, ob si eng Recommandatioun unhëlt oder net. Falls si se net unhëlt, dann och eng Erklärung ofgi firwat. Et wär lächerlech, datt elo nach 25 Recommandatioune vun hirem Virgänger net ëmgesat gi wieren, sou d'Lydie Err. Si freet sech, wat et bréngt esou eng Institutioun ze schafen, wann ee sech net drun hält, wat dës Institutioun freet.