Ee Joer Prisong mat Sursis, eng Geldstrof vun 3.000 € an e Fuerverbuet vun 3 Joer, zwee dovu mat Sursis an dat 3. mat Ausnam vum Wee fir op d'Aarbecht. Dat ass d’Strof, déi en Donneschdeg de Moien um Dikrecher Geriicht wéinst engem déidlechen Accident, am August 2011, op der Dräibunn gesprach gouf. dobäi kommen nach eng 180.000 € Schuedenersatz fir 6 Parties civilen.

De Veruerteelte war deemools mat sengem Auto op der falscher Stroossesäit an en anere Won geknuppt. An deem Gefier war e 24 Joer ale Mann gestuerwen. Deemools war de Chauffeur ze séier gefuer, mat ëm déi 130km an der Stonn, an hat iwwert den duerchgezunnene Stréch ewech iwwerholl.