Nodeems sech schonn zwou amerikanesch Gesellschaften hei am Land niddergelooss hunn, ass elo déi 3. SpaceResources-Gesellschaft bekannt.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claudia Kollwelter

Déi japanesch Firma ispace ass zanter en Donneschdeg Deel vun der Initiative Spaceresources.lu vum Lëtzebuerger Wirtschaftsministere.



ispace kënnt aus Japan an ass do scho ganz bekannt an deem wat se maachen.

Si wäerten an Zukunft hire Siège am InCub vu Paul Wurth opmaachen.

Et ass déi éischt net US-Entreprise déi ee wëllkomm heescht, sou de Wirtschaftsminister Etienne Schneider en Donneschdeg de Mëtteg bei der Presentatioun.

Nach dëst Joer huet ispace wëlles hir Missioun ze starten: mat engem Rover fléien se op de Mound fir do Analysen ze maachen.